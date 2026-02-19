ДТП в Чорногорії. Фото: Patrola CG

У Чорногорії українець на BMW врізався в кортеж прем'єр-міністра.

У середу, 18 лютого, на дорозі Матешево-Колашин сталося зіткнення автомобіля BMW з українцем за кермом та службового авто, яке супроводжувало прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча. Внаслідок ДТП троє поліцейських отримали травми, а рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово призупинили на час розслідування. Про це пише RTCG.

На місці події перебувають державний прокурор, який керує розслідуванням, поліцейські та експерт з дорожнього руху. Рух транспорту на цій ділянці дороги призупинено до завершення розслідування, — наголосили правоохоронці.

Українського водія, який стоїв автопригоду з постраждалими, затримали. Його доставили до місцевої прокуратури.

Прем'єр Чорногорії Мілойко Спаїч їхав у іншому авто і не постраждав.

