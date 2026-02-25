Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на сьогодні, 25 лютого, успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук сторінці Командування ССО.

За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400, — розповіли у ССО. — «Панцир-С1», який прикривав важливі об'єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування.

На опублікованому ССО відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.