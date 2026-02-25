Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ затримано, фото: Руслан Кравченко

https://racurs.ua/ua/n212272-sbu-zatrymala-komanduvacha-logistyky-povitryanyh-syl-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала Командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Причиною затримання став хабар 320 тис. доларів. Про це сьогодні, 25 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За версією слідства, вони організували розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для аеродромів. Тобто гроші, які мали йти на оборону! — розповів Гончаренко.

Згодом про це у своєму Telegram-каналі також повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни, — зазначив він.

Посадовців затримано.

Зазначається, що:

у травні 2025 року прийнято рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій;

перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами;

щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди» оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об'єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва, — розповів Кравченко.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому». Вилучено 320 тис. дол. США