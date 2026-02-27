Викрито розкрадання на відновленні Трипільської ТЕС, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n212322-50-mln-grn-rozikraly-na-vidnovlenni-trypilskoyi-tes-sbu-foto.html

Ракурс

На відновленні Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів розікрали понад 50 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановило розслідування:

до організації «схеми» причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об'єктах. У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн;

ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб'єкта, а отриману «різницю» розподілили між усіма учасниками «схеми»;

підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вища за ринкову. Так протягом 2023−2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Ініційовані Службою безпеки спеціалізовані експертні дослідження підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму, — наголошують у СБУ.

Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено: комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також у них виявлено понад 19 млн грн готівки.

Наразі шістьом фігурантам, серед них троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).