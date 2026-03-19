Американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на Близькому Сході.

Американський винищувач F-35 аварійно сів після обстрілу з боку Ірану — CNN

19 бер 2026, 20:27
Винищувач F-35 американських Військово-повітряних сил змушений був здійснили вимушену посадку на Близькому Сході.

Літак здійснив аварійне приземлення на авіабазі США. Стелс-винищувач п’ятого покоління «виконував бойове завдання над Іраном», а потім «був змушений» здійснити аварійну посадку. Про це заявило Центральне командування армії Сполучених Штатів.

Винищувач сів без проблем, а пілот перебуває в стабільному стані. Наразі триває розслідування інциденту.

Телеканал CNN із посиланням на два джерела поінформував, що літак здійснив екстрену посадку після того, як по ньому відкрили вогонь — імовірно, з боку Ірану.

У разі офіційного підтвердження цей інцидент став би першим, коли Іран підбив би американський літак у рамках бойової операції «Епічна лють».

Як відомо, винищувачі F-35 у війні на Близькому Сході використовують США та Ізраїль. Вартість одного літака перевищує 100 млн дол.

Нагадаємо, 12 березня у західній частині Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135. Центральне командування США підтвердило загибель всіх шести членів екіпажу, які перебували на борту.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


