Росіяни вбили жінку та поранили двох осіб у Запорізькому районі. Фото: ОВА

Росіяни атакували Запорізький район — загинула жінка, поранено чоловіка і дитину

20 бер 2026, 08:24
Армія Російської Федерація завдала нових ударів по Запорізькій області.

У п’ятницю вночі, 20 березня, атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Федоров також поінформував, що упродовж минулої доби окупанти завдали 864 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. Росіяни застосовували авіацію, безпілотники, реактивну та ствольну артилерію.

У Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах внаслідок ворожих атак загинули троє осіб, а четверо дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. Влада отримала 70 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об'єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, 19 березня у Куп’янському районі Харківської області російські загарбники атакували бригаду екстреної медичної допомоги. Ворожий FPV-дрон поцілив в авто «швидкої». Поранень зазнали 57-річна парамедик та 31-річний водій. У обох діагностували акубаротравми.

Джерело: Ракурс


