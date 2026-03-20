Ядерна установка у Харкові була знеструмлена внаслідок російського обстрілу.

Ядерна установка у Харкові була знеструмлена внаслідок атак РФ.

Підкритична установка «Джерело нейтронів» у ніч на 12 березня внаслідок атак залишилася без електропостачання. Світла на об'єкті не було до 13 березня, тому він працював на генераторі. Про це 19 березня повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Відповідну інформацію МАГАТЕ отримала від Державної інспекції ядерного регулювання України.

У ніч з 11 на 12 березня внаслідок атак, спрямованих на руйнування електричної підстанції поблизу підкритичної установки «Джерело нейтронів» у Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ), об'єкт був відключений від електромережі до 13 березня. Під час цього відключення об'єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів, — зазначили в агентстві.

Як відомо, за час повномасштабної війни «Джерело нейтронів» найбільше постраждало 25 червня 2022 року. Тоді росіяни пошкодили будівлю та інфраструктуру промислового майданчика. Проте радіаційний рівень залишився в межах норми.

Нагадаємо, 20 січня після російської атаки кілька українських електричних підстанцій, які життєво важливі для ядерної безпеки, постраждали від «масштабної військової активності». Внаслідок цього Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє живлення, також були пошкодженні лінії електропередач до інших «атомок».