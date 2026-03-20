Легкомоторний літак збили у Росії, фото: MNS
Легкомоторний літак сьогодні, 20 березня, розбився у Московській області РФ.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У місцевому відділенні російського МНС повідомили про двох загиблих внаслідок цього інциденту. Проте причину падіння літака не називають.
Telegram-канал MNS з посиланням на власні джерела повідомляє, що про причиною сили ППО прийняли літальний апарат за український БПЛА та відкрили вогонь. В результаті він розбався у Коломні біля річки Ока.
Мер Москви Сергій Собянін сьогодні заявляв про збиття понад 20 дронів, котрі, за його словами, летіли на російську столицю.