Олександр Сирський, фото: Головнокомандувач ЗС України

Російські загарбники зі зміною погодних умов посилили тиск відразу на кількох ділянках фронту.

Про це сьогодні, у п’ятницю 20 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими, — розповів Сирський.

Він наголосив, що активність переважаючих сил ворога вимагає нових, асиметричних рішень:

Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.

Сирський також повідомив, що під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів.