НАБУ просить Зеленського запровадити санкції проти колишнього нардепа з «Регіонів»

НАБУ просить запровадити санкції проти екс-нардепа, фото: detector.media

НАБУ звернулося до президента України та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього народного депутата України від нині забороненої «Партії регіонів».

Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що:

під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету;

встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв’язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.

Видання «Суспільне» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що по справі ринку «Столичний» проходить один народний депутат — Юрій Іванющенко.

Джерело: НАБУ, «Суспільне»