Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Російські дрони-камікадзе типу «Шахед» вранці 26 березня атакували Харків.

Один із безпілотників влучив у землю біля житлових будинків та ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені близько 10 автомобілів. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що ворожий дрон влучив поблизу житлової багатоповерхівки у Слобідському районі, внаслідок чого постраждав цивільний. Спалахнула пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану. Внаслідок вибухової хвилі вилетіли вікна у прилеглих житлових будинках й були пошкоджені легкові авто.

Пожежа було оперативно ліквідована. Сапери обстежили територію навколо місця влучання.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок нічної атаки БпЛА була пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала. Також в окремих населених пунктах спостерігаються перебої зі світлом, а критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.