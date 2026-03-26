Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки обстрілів. Фото: Олексій Кулеба

Окупанти обстріляли локомотивне депо на Кіровоградщині (ФОТО)

26 бер 2026, 11:56
999

Країна-агресор Росія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.

Вночі, 26 березня, ворожі дрони вдарили по пункт технічного обслуговування локомотивів у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька локомотивів. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

А на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах. Також пошкоджено будівлі портових операторів і морського вокзалу.

На щастя, внаслідок нічних ніхто не постраждав. Над ліквідацією наслідків та відновленням роботи вже працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок нічної атаки БпЛА в регіоні була пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала. Також в окремих населених пунктах спостерігаються перебої зі світлом, а критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів