Наслідки обстрілів. Фото: Олексій Кулеба
Країна-агресор Росія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.
Вночі, 26 березня, ворожі дрони вдарили по пункт технічного обслуговування локомотивів у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька локомотивів. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Telegram.
А на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах. Також пошкоджено будівлі портових операторів і морського вокзалу.
На щастя, внаслідок нічних ніхто не постраждав. Над ліквідацією наслідків та відновленням роботи вже працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок нічної атаки БпЛА в регіоні була пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала. Також в окремих населених пунктах спостерігаються перебої зі світлом, а критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.