У Херсоні через російський обстріл загинула працівниця ТЕС

Рашисти обстріляли ТЕС у Херсоні, фото: Рух «Чесно»

У Херсоні через російський обстріл загинула жінка, яка працювала на тепловій електростанції

Про це сьогодні, 26 березня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА ОВА Олександр Прокудін.

Через російський обстріл Херсона загинула працівниця ТЕЦ. Близько 14.00 під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. Вона дістала поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким вбитої, — зазначив він.

Також сьогодні будо зафіксовано мінування рашистами території Херсона мінами типу «Пряник». Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») виявлено на вулиці Комкова в районі перехрестя з вулицею Веселою. Закликаємо не пересуватися вказаним районом. Територія мінування може бути значнішою, — зазначили в поліції.

«Пряник» — це протипіхотна міна натискної дії. Її корпус має овальну форму та виготовляється методом 3D-друку, а всередині нього розташовані вибухова речовина та детонар. Для спрацювання достатньо натиску від кроку людини.

Ворог додатково обробляє такі міни камуфляжними матеріалами. Тож помітити їх у траві чи опалому листі доволі складно.