  Новини
Російські дрони знову атакували Чернігівщину, фото: Google Maps

Рашисти атакували інфраструктуру Чернігівщини, постраждала людина

26 бер 2026, 21:59
999

Російські загарбники сьогодні, 26 березня, ввечері знову атакували інфраструктуру Чернігівщини.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог атакував транспортну інфраструктуру.

Попередньо одна людина постраждала. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що близько 19.10 було зафіксовано влучання FPV-дрона в межах міста.

Під атакою опинився обʼєкт інфраструктури. Станом на цю хвилину повідомлень про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Крім того, о 21.00 була атакована житлова забудова села Мамекине Новгород-Сіверської громади.

Внаслідок влучання ударних БпЛА типу «Герань» виникла пожежа в приватному житловому будинку. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


