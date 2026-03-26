Рашисти атакували інфраструктуру Чернігівщини, постраждала людина

Російські дрони знову атакували Чернігівщину, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n212867-rashysty-atakuvaly-infrastrukturu-chernigivschyny-postrajdala-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 березня, ввечері знову атакували інфраструктуру Чернігівщини.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог атакував транспортну інфраструктуру.

Попередньо одна людина постраждала. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що близько 19.10 було зафіксовано влучання FPV-дрона в межах міста.

Під атакою опинився обʼєкт інфраструктури. Станом на цю хвилину повідомлень про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Крім того, о 21.00 була атакована житлова забудова села Мамекине Новгород-Сіверської громади.