Рашисти атакували інфраструктуру Чернігівщини, постраждала людина

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські дрони знову атакували Чернігівщину
Рашисти атакували інфраструктуру Чернігівщини, постраждала людинаhttps://racurs.ua/ua/n212867-rashysty-atakuvaly-infrastrukturu-chernigivschyny-postrajdala-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 березня, ввечері знову атакували інфраструктуру Чернігівщини.
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог атакував транспортну інфраструктуру.
Попередньо одна людина постраждала. Інформація уточнюється, — зазначив він.
Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що близько 19.10 було зафіксовано влучання FPV-дрона в межах міста.
Під атакою опинився обʼєкт інфраструктури. Станом на цю хвилину повідомлень про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється, — зазначив він.
Крім того, о 21.00 була атакована житлова забудова села Мамекине Новгород-Сіверської громади.
Внаслідок влучання ударних БпЛА типу «Герань» виникла пожежа в приватному житловому будинку. Інформація уточнюється, — зазначив він.