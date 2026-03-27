Наслідки російського удару у селищі Нововоронцовка, фото: ДСНС Херсонщини
Російські дрони атакували цивільні автомобілі на Херсонщині (ФОТО, ВІДЕО)
На Херсонщині вчора, 26 березня, ввечері через скид вибухонебезпечного предмета з ворожого дрона сталося загоряння автомобіля в селищі Нововоронцовка Бериславського району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце події та ліквідував пожежу. Цивільне населення не постраждало, — розповіли у відомстві.
Також рашисти сьогодні, 28 березня, орієнтовно о 10.10 атакували з БпЛА цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок ворожого удару 53-річний чоловік, який перебував за кермом, дістав уламкові поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, — розповіли в ОВА.
Також внаслідок російського обстрілу сьогодні вранці пошкоджено житловий будинок у Корабельному районі Херсона, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок «прильоту» в оселі вибито шибки та потрощено фасад. Поранення дістав літній чоловік, який перебував на подвірʼї. Нині він перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу, — зазначив очільник ОВА.