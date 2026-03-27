Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські дрони атакували цивільні автомобілі на Херсонщині (ФОТО, ВІДЕО)

27 бер 2026, 11:20
999

На Херсонщині вчора, 26 березня, ввечері через скид вибухонебезпечного предмета з ворожого дрона сталося загоряння автомобіля в селищі Нововоронцовка Бериславського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце події та ліквідував пожежу. Цивільне населення не постраждало, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару у селищі Нововоронцовка, фото: ДСНС Херсонщини

Також рашисти сьогодні, 28 березня, орієнтовно о 10.10 атакували з БпЛА цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок ворожого удару 53-річний чоловік, який перебував за кермом, дістав уламкові поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, — розповіли в ОВА.

Також внаслідок російського обстрілу сьогодні вранці пошкоджено житловий будинок у Корабельному районі Херсона, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок «прильоту» в оселі вибито шибки та потрощено фасад. Поранення дістав літній чоловік, який перебував на подвірʼї. Нині він перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу, — зазначив очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів