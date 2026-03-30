Масштабну схему виробництва і збуту наркотиків викрили на Прикарпатті.

Ракурс

В Івано-Франківській області викрили масштабну схему виробництва і збуту наркотиків та психотропних речовин.

Учасниками злочинної групи були четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник. Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут «продукції» через поштові сервіси. Масштаби були масштабними для регіону. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко 30 березня повідомив у Telegram.

Правоохоронці вилучили під час обшуків понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток «екстазі», а також обладнання, «чорну бухгалтерію», банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн. Наркотики та зброю також знайшли в гаражі 37-річного учасника схеми.

Трьох зловмисників затримали безпосередньо на місці виготовлення наркотиків. Їм повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення — ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України. А ватажку банди інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, взимку в Києві затримали 37-річного іноземця, який налагодив постачання та продаж наркотиків у столиці. Зловмисника затримали на одній з вулиць міста, коли він перевозив у орендованому мікроавтобусі наркотики для подальшої реалізації.