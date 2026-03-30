Монахів УПЦ (МП) підозрюють у сексуальних злочинах, фото: Офіс генпрокурора

Двох представників УПЦ (МП) у Харкові підозрюють у скоєнні злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх та проти моральності.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами. Після пригощання чоловік примушував йти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ;

оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав на власному телефоні.

Ченця затримали, йому повідомили про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Проте під час слідства одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір, — зазначили в прокуратурі. — Після проведення необхідних експертних досліджень вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чернеця.

Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель.

Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручено підозру за ч. 1 ст. 155 КК України, — розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 тис. 400 грн, священнослужителю суд визначив домашній арешт. Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.

Ми маємо справу з аморальними злочинами, де потерпілими стали діти. Особи, які мали б бути прикладом духовності та захищати слабких, використовували дитячу довіру для задоволення власних цинічних потреб, — наголошує керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. — Прокурори вживатимуть усіх необхідних заходів і проведуть ретельне розслідування. Жоден випадок зазіхання на дитячу недоторканість не залишиться безкарним.

У прокуратурі зазначають, що раніше також правоохоронці повідомили про підозру священнослужителю цієї ж церкви, який публічно принижував українців та виправдовував збройну агресію РФ.