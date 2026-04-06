В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр
Українців попереджають про небезпечні погодні явища в найближчі дні (КАРТА)
В Україні в найближчі дні очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
Зокрема:
- завтра, 7 квітня, вдень у західних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі 7 квітня у західних, північних та більшості центральних областей, а 8 та 9 квітня по всій Україні — на поверхні ґрунту заморозки 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі 7, 8, 9 квітня на Закарпатті, а 8, 9 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, 9 квітня також і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях — заморозки у повітрі 0−3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, а посилення вітру у західних областях може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Так, сьогодні, 6 квітня, ПрАТ «Рівнеобленерго» повідомляє про перебої з електропостанням у 46 населених пунктах Рівненщини.
Внаслідок сильних поривів вітру та обривів ліній електропередачі, до яких призвів буревій, найбільше знеструмлень станом на 14.00 у Вараському та Дубенському районах, — розповіли в обленерго.