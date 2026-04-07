Уражено нафтовий термінал у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» у РФ — Генштаб

7 кві 2026, 18:38
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 квітня, уразили нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» у Слободці Ленінградської області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству «Транснефть-Балтика».

Зазначений об'єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів рф, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України. Масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Крім того, уточнено результати уражень від 5 квітня 2026 року. Встановлено, що:

  • в результаті ураження порту «Транснефть-Порт Приморск» пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів. РВСП-20000 — резервуар об'ємом 20 тис. куб. м. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин;
  • під час ураження ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

