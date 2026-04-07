Росіяни продовжують тероризувати Херсон

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон.

Сьогодні, 7 квітня, приблизно о 18.00 у Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

26-річний лікар та лікарка 25 років звернулися до медзакладу з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікуватимуться потерпілі амбулаторно, — розповіли у МВА.

Також близько 19.00 російські окупанти з дрона атакували бригаду «екстренки» в Дніпровському районі міста.

Ушпиталено лікарку 48, парамедика 24 та екстреного медичного техніка 42 років з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Триває дообстеження, — зазначили в МВА.

Крім того, російські КАБи сьогодні розбили в селі Степанівка медичний заклад, де перебувають люди, які потребують особливого догляду і лікування. Їх довелося терміново вивозити. Для цього були залучені ресурси самої лікарні, долучилась Херсонська МВА та волонтери ГО «Сильні Бо Вільні».