Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
При міопії людина добре бачить поблизу, але гірше — вдалину

Міопія (короткозорість): чому погіршується зір і як це зупинити

9 кві 2026, 11:06
999

Коли далекі предмети мають вигляд нечітких, а зблизька зір залишається добрим, це може свідчити про короткозорість або міопію. Якщо казати медичними термінами, міопія це порушення рефракції, за якого людина добре бачить поблизу, але гірше — вдалину. Це дуже поширений стан, зокрема серед дітей і молоді. Саме тому важливо розуміти, чому він виникає і як можна сповільнити його розвиток.

Чому виникає короткозорість і які її ознаки

Якщо у здоровому оці зображення фокусується на сітківці, за міопії фокус зміщується вперед, тому далекі об'єкти виглядають розмитими. Основні причини, що призводять до порушення, можуть включати:

  • надмірне навантаження на очі (гаджети, читання);
  • спадковість;
  • нестачу прогулянок та природного світла;
  • зміну форми очного яблука.

Порушення зору у цьому випадку може прогресувати, особливо в дітей та підлітків. Як розпізнається офтальмологічна патологія на ранній стадії? Ви мружитеся, щоб розгледіти щось вдалині, швидко втомлюєтеся під час читання, у вас болить голова після зорового навантаження. Якщо помітили ці ознаки — варто перевірити зір.

Як зупинити погіршення зору

Короткозорість можна зупинити, але потрібен комплексний підхід. Повністю вилікувати міопію без операції неможливо, але сповільнити її прогрес — реально. Ось що радять лікарі-офтальмологи:

  • гуляйте вдень не менше години — природне світло знижує ризик розвитку короткозорості;
  • правильно організуйте робоче місце: світло зліва, відстань до монітора — від 40 см;
  • частіше дивіться вдалечінь, фокусування на далеких об'єктах тренує очний м’яз;
  • робіть гімнастику для очей, щоб зняти спазм м’яза;
  • носіть правильну корекцію — окуляри чи лінзи підбирає тільки лікар;
  • для дітей розгляньте нічні лінзи або спеціальні краплі.

Міопія — поширене рефракційне порушення, яке прогресує, якщо його ігнорувати. Правильні звички та своєчасне звернення до лікаря допомагають покращити якість життя.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів