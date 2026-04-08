У Херсоні виявили нову міну, схожу на замотаний у ганчірку предмет, фото: Херсонська МВА

У Херсоні виявлено нову міну. На вигляд — це предмет, замотаний в ганчірку.

Про це сьогодні, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, опублікувавши відповідні фото.

Спеціалісти вивчають її характеристики. Вже відомо, що ця міна має електронне керування та комбіновану дію. Ворог використовує її як для ураження людей, так і техніки, — зазначив Шанько.

Час самоліквідації, якщо він увімкнений, поки невідомий. Важливо не наближатись до цього вибухонебезпечного предмету ближче ніж на 30 метрів. Не чіпати! Не переміщати! Одразу набирати 101 або 102! — додав він.

Також рашисти продовжують здійснювати мінування Херсона протипіхотними мінами типу «Пряник» («Плюшка»). Таким випадок сьогодні виявлено в районі Корабельної площі.

Обмежте пересування цим районом. Територія мінування може бути значно більшою, — наголошує Шанько.

«Пряник» — це протипіхотна міна натискної дії. Її корпус має овальну форму та виготовляється методом 3D-друку, а всередині нього розташовані вибухова речовина та детонар. Для спрацювання достатньо натиску від кроку людини.

Ворог додатково обробляє такі міни камуфляжними матеріалами. Тож помітити їх у траві чи опалому листі доволі складно.