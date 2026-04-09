Росіяни обстріляли АЗС на Сумщині.

Російська армія обстріляла автозаправну станцію в Сумській області.

Вранці у четвер, 9 квітня, окупанти атакували АЗС у Глухівській громаді. Постраждали двоє працівників заправки — 37-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони вже отримали необхідну медичну допомогу й лікуватимуться амбулаторно. Про це очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Також внаслідок удару російського БпЛА було пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль. Усі наслідки атаки ще уточнюються.

В ОВА також поінформували, що за добу в Сумській громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 33-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Загалом окупанти завдали понад 100 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 громадах регіону. У громадах зафіксовані руйнування приватних та багатоквартирного будинків, господарчих споруд, нежитлових будівель, магазину та інших об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 6 квітня внаслідок російського удару по автозаправній станції у селищі Золочів на Харківщині загорілися чотири резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м. Також горіла господарча споруда на території приватного двору.