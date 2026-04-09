Володимир Зеленський (ліворуч), фото: Офіс президента

Зеленський вручив відзнаки «Місто-герой України» низці громад (ВІДЕО)

9 кві 2026, 19:11
999

Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив почесні відзнаки «Місто-герой України» низці громад.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Серед відзначених — міста:

  • Донеччини — Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, що довгий час були прифронтовим форпостом і тилом для українських захисників, а зараз зазнають дедалі сильніших ворожих атак і руйнувань;
  • Запоріжжя — Гуляйполе, довкола якого тривають важкі бої, та Оріхів, що перебуває під постійними російськими ударами ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення;
  • Харківщини — Куп’янськ, що залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами;
  • Дніпропетровщини — Марганець, Нікополь і Павлоград, які постійно обстрілює ворог, але завдяки організованості й стійкості своїх мешканців ці міста продовжують жити;
  • Старокостянтинів на Хмельниччині, що має стратегічне значення для обороноздатності країни. Із самого початку повномасштабного вторгнення Росія завдає по ньому постійних ударів;
  • Суми, які на початку повномасштабної російської агресії були в оточенні, але українці змусили окупантів відступити. Тростянець на Сумщині, що був окупований в перший день повномасштабного російського вторгнення. Окупація тривала 31 день. Але саме там був зупинений наступ окупантів на Охтирку, Лебедин та Суми.

Загалом уже 26 українських міст мають відзнаку «Місто-герой України». Зеленський запровадив цю відзнаку у березні 2022 року та присвоїв її:

  • 6 березня 2022 року — Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову;
  • 24 березня 2022 року — Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці;
  • 30 вересня 2025 року — Баштанці, Вознесенську, Гуляйполю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Куп’янську, Марганцю, Нікополю, Оріхову, Павлограду, Покровську, Слов’янську, Старокостянтиніву, Сумам й Тростянцю.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
