Володимир Зеленський (ліворуч), фото: Офіс президента

Ракурс

Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив почесні відзнаки «Місто-герой України» низці громад.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Серед відзначених — міста:

Донеччини — Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, що довгий час були прифронтовим форпостом і тилом для українських захисників, а зараз зазнають дедалі сильніших ворожих атак і руйнувань;

Запоріжжя — Гуляйполе, довкола якого тривають важкі бої, та Оріхів, що перебуває під постійними російськими ударами ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення;

Харківщини — Куп’янськ, що залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами;

Дніпропетровщини — Марганець, Нікополь і Павлоград, які постійно обстрілює ворог, але завдяки організованості й стійкості своїх мешканців ці міста продовжують жити;

Старокостянтинів на Хмельниччині, що має стратегічне значення для обороноздатності країни. Із самого початку повномасштабного вторгнення Росія завдає по ньому постійних ударів;

Суми, які на початку повномасштабної російської агресії були в оточенні, але українці змусили окупантів відступити. Тростянець на Сумщині, що був окупований в перший день повномасштабного російського вторгнення. Окупація тривала 31 день. Але саме там був зупинений наступ окупантів на Охтирку, Лебедин та Суми.

Загалом уже 26 українських міст мають відзнаку «Місто-герой України». Зеленський запровадив цю відзнаку у березні 2022 року та присвоїв її: