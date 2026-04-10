Жінок помилково вносили до «Резерву+»

https://racurs.ua/ua/n213154-pytannya-statusu-v-rozshuku-dlya-jinok-u-rezerv-vyrishene-minoborony.html

Ракурс

У Міноборони заявили, що нещодавні резонансні випадки появи жінок зі статусом «в розшуку» сталися через технічну помилку.

Ми вирішили питання статусу «в розшуку» для жінок в застосунку Резерв+. Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК — жінок поставили на військовий облік помилково, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загалом виявили 32 такі випадки.

Зі всіх знято статус «в розшуку» ще 2 тижні тому. Штрафів ніхто не накладав — для цього не було причин. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня. Змінюємо механізм, щоб унеможливити вплив людського фактора на майбутнє, — додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше у соцмережах та ЗМІ з’явилися повідомлення про непоодинокі випадки, коли жінки, котрі не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, опинялися в розшуку ТЦК і отримували штрафи в розмірі 17 тис. грн. Згодом у Раді зареєстрували законопроект № 15116, котрий пропонує внести зміни до законодавства щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на нього з порушенням законодавства.