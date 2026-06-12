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Працівники ТЦК, фото: Поліція Полтавської області
Поетапну реформу ТЦК готує Міноборони — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n214387-poetapnu-reformu-tck-gotuie-minoborony-svyrydenko.htmlРакурс
Міністерство оборони готує поетапну реформу ТЦК та СП.
Про це сьогодні. 12 червня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє видання «Цензор.нет».
Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація та ТЦК (Свириденко звернулася до нардепа Гончаренка — ред.). На щастя для них, вони не знають, що таке війна. Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони, — зазначила вона.
За словами Свириденко, далі будуть контракти для піхоти і штурмовиків.
Далі — зміни термінів служби. І відповідно перехід до реформи ТЦК — найскладнішою реформи та найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює, — зазначила Свириденко.
Найближчі тижні, як я пообіцяла, першим етапом ми зможемо з вами поділитися результатами. І вже перейти далі до наступних кроків, — додала вона.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, у своєму Telegram-каналі Гончаренко повідомляв, що Свириденко під час погоджувальної ради анонсувала представлення концепції армійської реформи вже у липні.
Джерело: «Цензор.нет»