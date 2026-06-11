В Україні готують армійську реформу, фото: «Голос України»

https://racurs.ua/ua/n214369-koncepciu-armiyskoyi-reformy-predstavlyat-u-lypni-nardep.html

Ракурс

Концепцію армійської реформи можуть представлять у липні.

Про це сьогодні, 11 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Я знаю, що, ви всі чекаєте на підняття грошового забезпечення та строків служби. Знаю, що міністр Федоров обіцяв представити концепцію в квітні, потім в травні, потім в червні. І знаю, що ви ставите питання: а де ж ця концепція? Відповідаю. На погоджувальній раді премʼєрка Свириденко СЬОГОДНІ заявила: буде в липні. Не сказала ЯКОГО РОКУ. Але точно в липні, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу армії, котра, зокрема, передбачатиме покращення фінансового забезпечення військовослужбовців та часткову демобілізацію. Тоді Зеленський зазначав, що у квітні були погоджені ключові напрями реформи, у травні мало відбутися. А вже в червні повинні бути перші результати реформи.