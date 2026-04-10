Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер розкритикував президентів США та Росії.

Очільник британського уряду заявив, що йому «набридло, що сім’ї по всій країні зазнають підвищення рахунків через дії Володимира Путіна або Дональда Трампа». Стармер зізнався, що бажає, аби Сполучене Королівство було «країною, де люди не залежать від подій за кордоном». Про це пише видання The Guardian із посиланням на заяву прем'єра.

Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі, — зазначив Стармер.

Також британський прем'єр відзначив, що його уряд не підтримує атаки на Ліван та не має доступу до всіх деталей американо-іранського перемир’я.

Напередодні Стармер провів розмову з Трампом стосовно необхідності «критичного плану» для відновлення судноплавства через протоку Ормуз.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що країни Європейського Союзу збільшили імпорт скрапленого природного газу з Росії. У першому кварталі 2026 року європейці закупили близько 5 млн т російського «блакитного палива», що на 17% більше, ніж у 2025 році.

Джерело: The Guardian