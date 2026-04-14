Росіяни дроном атакували лікарню у Херсоні.

https://racurs.ua/ua/n213206-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-likarni-u-hersoni-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У вівторок, 14 квітня, окупанти спрямували безпілотник типу «Молнія» лікарню в Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали четверо працівників медичного закладу: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. У них діагностували мінно-вибухові травми й госпіталізували. Про це Херсонська ОВА та міська військова адміністрація повідомили у Facebook.

Також сьогодні вранці загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждав 62-річний місцевий житель. У нього діагностували уламкове поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Загалом упродовж минулої доби армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодила чотири багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, адмінбудівлю, приватні автомобілі та карету «швидкої».

Протягом минулої доби на Херсонщині дві людини загинули та ще 14 зазнали поранень.

Нагадаємо, 14 квітня в Ізмаїлі росіяни обстріляли порт. Там пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Пошкоджене й портове обладнання. Минулося без постраждалих. Також унаслідок влучань була зруйнована будівля СТО. Там виникла пожежа, знищено два пасажирські автобуси й сім легкових автомобілів.