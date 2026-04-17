У Туапсе після атаки дронів другу добу поспіль горить морський термінал

Морський термінал горить у Туапсе, фото: соціальні мережі

У російському місті Туапсі Краснодарського краю сьогодні, 17 квітня, продовжують ліквідувати пожежу на морському терміналі порту, яка виникла після атаки безпілотників в ніч на 16 квітня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Оперативний штаб Краснодарського краю (створеного російською владою органу координації дій різних служб та відомств під час надзвичайних ситуацій).

Зазначається, що у ліквідації займання залучені 177 осіб та 56 одиниць техніки. Водночас у оперативному штабі стверджують, що лабораторні дослідження повітря нібито не виявили перевищення забруднюючих речовий у повітрі.

16 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї РФ. Цей НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік і активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Було зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об'єкті.

Вчора у соцмережах з’явилися повідомлення, що попіл від пожежі на НПЗ падав на квартали міста. Крім того, місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що на поверхні води у прибережній зоні Туапсе з’явилась «плівка».