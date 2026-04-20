Армія РФ атакувала райвідділ поліції у Прилуках, є постраждалий

20 кві 2026, 12:31


Армія РФ удень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині.

Зафіксоване влучання у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована. Також пошкоджені службові автівки. Внаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу. Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця. Про це поліція Чернігівської області повідомила у Telegram.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська армія завдала ударів по об'єктах залізничної інфраструктури в Харківській області. Внаслідок обстрілу був пошкоджений рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Джерело: Ракурс


