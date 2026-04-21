Знищення російської військової техніки, фото: ДПСУ
Замасковану російську вантажівку знищили безпілотники на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213345-zamaskovanu-rosiysku-vantajivku-znyschyly-bezpilotnyky-na-pivnichno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку екіпажі БпЛА відділу прикордонної служби «Чернівці» Тип С виявили та знищили замасковану вантажівку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Потім підірвали пункт управління ворожими дронами. При цьому ворожі оператори намагались втекти, але перегони знову виграли прикордонники, — додали у ДПСУ.
На відео показано момент завдання ударів та наслідки влучань.