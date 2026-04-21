На Північно-Слобожанському напрямку екіпажі БпЛА відділу прикордонної служби «Чернівці» Тип С виявили та знищили замасковану вантажівку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Потім підірвали пункт управління ворожими дронами. При цьому ворожі оператори намагались втекти, але перегони знову виграли прикордонники, — додали у ДПСУ.