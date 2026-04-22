Російський БпЛА вдарив по цивільному авто на Харківщині. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n213373-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-cyvilne-avto-na-harkivschyni-ie-jertvy.html

Ракурс

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Харківській області.

У середу вранці, 22 квітня, ворог спрямував безпілотник у цивільний автомобіль, який рухався автодорогою у напрямку села Циркуни. Сталося це поблизу села Черкаські Тишки Харківського району. Про це Харківська обласна прокуратура й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Внаслідок удару загинув 66-річний чоловік, а ще один 69-річний чоловік дістав поранення. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу в Харкові.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Покровській громаді Дніпропетровської області російський БпЛА пошкодив рейсовий мікроавтобус. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Медики госпіталізували у важкому стані 37-річну жінку та 53-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. Вдома лікуватиметься 65-річна жінка.