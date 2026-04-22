В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: «Укргідрометцентр»

Українців попереджають про заморозки та пориви вітру (КАРТА)

22 кві 2026, 18:12
В Україні у найближчі дні очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає прес-служба «Укргідрометцентру».

Зокрема:

  • 23 квітня вночі у західних та північних областях, вдень загалом в Україні очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);
  • вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — в повітрі заморозки 0−3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий);
  • вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — в повітрі заморозки 0−3°
  • (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам, — наголошують у Гідрометцентрі.

Новини за темою

Показати більше
