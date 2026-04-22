Українців попереджають про заморозки та пориви вітру (КАРТА)
В Україні у найближчі дні очікується погіршення погодних умов.
Про це попереджає прес-служба «Укргідрометцентру».
Зокрема:
- 23 квітня вночі у західних та північних областях, вдень загалом в Україні очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — в повітрі заморозки 0−3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — в повітрі заморозки 0−3°
- (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам, — наголошують у Гідрометцентрі.