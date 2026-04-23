Володимир Зеленський замінив низку очільників СБУ, скріншот: сайт Офісу президента

Зеленський замінив очільників СБУ у трьох областях

23 кві 2026, 14:40
Володимир Зеленський, президент України, підписав укази про заміну очільників СБУ в Київській, Харківській і Херсонській областях.

Відповідні укази, датовані 22 квітня 2026 року, опубліковані на сайті Офісу президента.

Зокрема:

  • з посади начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області звільнено Артема Бондаренка (указ № 334/2026). На його місце призначено Артема Борисевича (указ № 337/2026), який до цього був керівником СБУ в Херсонській області (звільнено указом (указ № 335/2026);
  • новим очільником СБУ Херсонщини став Володимир Ваврух (указ № 338/2026);
  • з посади начальника управління СБУ в Харківській області звільнено Олександра Куця (указ № 336/2026). На його місце призначено Дениса Лутія (указ № 339/2026).

Джерело: Ракурс


