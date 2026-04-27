В Україні знову очікуються заморозки

В Україні в найближчі дні очікуються заморозки в повітрі.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Вночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0−3°. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, — розповіли синоптики.

Такі заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Крім того, 28−30 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Розльот із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1−4 см з утриманням затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського та порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий)

Загалом в Україні завтра, 28 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів, лише у північних та північно-східних областях — вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15−20 м/с.

Вночі, крім узбережжя морів та Криму, заморозки 0−3°, температура вдень становитиме 6−11° тепла, на півдні країни — до 15°.