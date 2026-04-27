Викрито мережу, що готувала замовні вбивства і диверсії в ЄС — прокуратура

27 кві 2026, 15:42
Українські правоохоронці спільно з колегами із кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої було викрито мережу, котра готувала замовні вбивства та диверсії у ЄС в інтересах російських спецслужб.

Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомили прес-служба Офісу генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства:

  • з серпня 2024 року представники спецслужб рф через підконтрольних осіб налагодили підготовку насильницьких злочинів у країнах ЄС;
  • зокрема, у Литві готували замовні вбивства — учасники мережі стежили за потенційними жертвами, збираючи дані про їхнє місце проживання, маршрути та розпорядок дня;
  • серед потенційних жертв — українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни. Зокрема російській громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець — проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ;
  • до діяльності залучили громадян різних держав, які виконували ролі спостерігачів, посередників, виконавців і забезпечували фінансування та логістику. Кошти переказували через підконтрольні канали з використанням підроблених документів для маскування їх походження;
  • спробу вбивства в Литві було зірвано — частину учасників затримано, зокрема одного безпосередньо під час підготовки нападу. Подальше розслідування встановило, що мережа діяла і в інших країнах ЄС — збирала дані про військові об'єкти та техніку для України, готувала провокації, підпали інфраструктури та здійснювала диверсії на військовому підприємстві;
  • також розглядалася можливість насильницьких дій на території України.

Українські поліцейські задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб — тих, ким легше маніпулювати, — розповіли в поліції.

У межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території Литви та країн Євросоюзу, обшуки — в Україні, Польщі та Греції, а також встановлено осіб, причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.

Наразі 13 особам повідомлено про підозру:

  • дев’ятьох з них — затримано на території країн ЕС;
  • щодо чотирьох — видано європейські ордери на арешт.

Загалом до діяльності мережі було залучено десятки осіб — громадяни України, РФ, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції — а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

