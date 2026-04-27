Генштаб ЗСУ уточнив результати уражень нафтозаводу в російському Туапсе.

Командування Сили оборони України уточнило результати уражень НПЗ у Туапсе і Ярославлі.

Так, внаслідок ураження 26 квітня нафтопереробного заводу в російському місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також Генштаб підтвердив знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів внаслідок атаки на нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 20 квітня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що Сили оборони України того дня повторно уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї РФ. Після атаки було зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта.