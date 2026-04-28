Тайвань перейшов у стан бойової готовності через дії Китаю. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213483-tayvan-pereyshov-u-stan-boyovoyi-gotovnosti-cherez-korabli-kytau-bilya-ostrova.html

Ракурс

Тайвань перейшов у стан бойової готовності через китайські кораблі.

Острів заявив про підвищену військову готовність після того, як у водах поблизу архіпелагу Пенху в Тайванській протоці були виявлені два військові кораблі Китаю. Для моніторингу ситуації Тайбей оперативно залучив свої Військово-морські сили та Військово-повітряні сили. Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню, передає Reuters.

У район на південний захід від Пенху, де розташовані ключові військово-морські та авіаційні бази Тайваню, увійшли китайський есмінець і фрегат. Ця ділянка протоки вважається однією з найбільш чутливих у регіоні безпеки.

Також в оборонному відомстві поінформували, що за останню добу навколо острова зафіксували дев’ять китайських військових кораблів і 22 військові літаки. Активність авіації КНР була зосереджена переважно в районі Тайванської протоки та на північ і південний захід від острова.

Нагадаємо, видання The Washington Post інформувало, що влітку 2025 року президент США Дональд Трамп відмовився схвалювати постачання зброї для Тайваню на суму понад 400 млн дол. Таким чином американський лідер намагався домовитися про торговельну угоду і можливий саміт із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: Reuters