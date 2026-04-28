На Торецькому напрямку піхота ворога намагається просуватися під прикриттям дерев, кущів, погодних умов, рельєфу та артилерійського вогню.

Прес-служба ДПСУ сьогодні, 28 квітня, опублікувала відео знищення різних груп рашистів.

І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом, де деякі окупанти намагаються знайти собі сховок від справедливого покарання, — наголошують у ДПСУ.