Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони вполювали «водяного» під мостом на Торецькому напрямку (ВІДЕО)
На Торецькому напрямку піхота ворога намагається просуватися під прикриттям дерев, кущів, погодних умов, рельєфу та артилерійського вогню.
Прес-служба ДПСУ сьогодні, 28 квітня, опублікувала відео знищення різних груп рашистів.
І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом, де деякі окупанти намагаються знайти собі сховок від справедливого покарання, — наголошують у ДПСУ.