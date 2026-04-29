Важливі деталі автоматичного продовження відстрочки у Резерв+ розкрило Міноборони.

Відстрочка від мобілізації в Україні тепер може продовжуватися автоматично.

Для цього військовозобов’язаним не потрібно відвідувати ЦНАП чи Територіальний центр комплектування. Більшість відстрочок в Україні продовжуються автоматично. Це робиться у разі актуальних підстав та в тому разі, якщо державні реєстри можуть це підтвердити. Про це Міністерство оборони України 29 квітня повідомило у Telegram.

У яких випадках відстрочка в Резерв+ продовжується автоматично:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки військових із дитиною.

Батьки трьох і більше дітей.

Студенти, аспіранти.

Працівники вищої та профосвіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України

Військові, звільнені з полону.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Вчителі шкіл.

Люди після однорічного контракту 18−25.

Зазначається, що для коректної роботи алгоритму в системі обов’язково має бути зазначений податковий номер військовозобов’язаного та, у відповідних випадках, особа, за якою здійснюється догляд.

В оборонному відомстві поінформували, що відстрочка може не продовжитися «автоматом». Причиною цьому можуть бути неактуальні або неповні дані у державних реєстрах (Пенсійного фонду, ЄІССС або РАЦС). Якщо система не бачить підтвердження підстави, користувач не отримає оновлений документ онлайн.

Також автоматичне продовження відстрочок не стосується тих, які були отримані на підставі судових рішень. В таких випадках громадянам потрібно відвідати ЦНАП із пакетом документів.

Якщо ж відстрочка продовжилася автоматично, то нову дату в додатку можна побачити після відкриття розширених даних з реєстру. Для цього потрібно зайти у розділ «Сервіси» й оновити військово-обліковий документ.

Якщо при запиті видає помилку, то повторити спробу рекомендують повторити за 48 годин або звернутися до сервісного центру.

Нагадаємо, в березні в застосунку «Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків. Оформити відстрочку через застосунок вже можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.