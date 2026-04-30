Українців закликали робити запаси води на випадок російських ударів

Рашисти можуть атакувати інфраструктуру водопостачання України

Україна вже готує захист систем водопостачання по всій території країни, а не лише по окремих регіонах. Плани стійкості уже затверджені.

Проте громадянам також слід бути готовими до майбутніх російських атак. Про це в коментарі «24 каналу» заявив віце-прем'єр — міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Кулеба наголосив що важливо мати базовий запас води, а також перевіряти усю інформацію та не вірити пропаганді Кремля, яку Москва постійно поширює.

За словами віце-прем'єра, уряд вже:

захищає об'єкти критичної інфраструктури;

ставить резервне живлення для водоканалів і насосних станцій;

розвиває розподілену генерацію та альтернативні схеми водопостачання.

Важливо розуміти: вода — це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася, — наголосив він.

Джерело: «24 канал»