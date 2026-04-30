Знищення російської міни, скріншот відео
Російську міну з механізмом самоліквідації знищили спецбезпілотником на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213546-rosiysku-minu-z-mehanizmom-samolikvidaciyi-znyschyly-specbezpilotnykom-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
На Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1.
Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Небезпечний боєприпас, оснащений механізмом самоліквідації, знищили на місці контрольованим електричним підривом, — розповіли у відомстві. — Для дистанційної закладки заряду піротехніки застосували БпЛА зі спеціальним механізмом скиду заряду.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближайтеся до них;
- негайно телефонуйте 101.