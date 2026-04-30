Ракурс
Знищення російської міни, скріншот відео

Російську міну з механізмом самоліквідації знищили спецбезпілотником на Харківщині (ВІДЕО)

30 кві 2026, 16:34
На Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1.

Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Небезпечний боєприпас, оснащений механізмом самоліквідації, знищили на місці контрольованим електричним підривом, — розповіли у відомстві. — Для дистанційної закладки заряду піротехніки застосували БпЛА зі спеціальним механізмом скиду заряду.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближайтеся до них;
  • негайно телефонуйте 101.

Знищення російської міни, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


