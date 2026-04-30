НАБУ попереджає про фішингові листи, що розсилають від імені бюро

30 кві 2026, 20:40
НАБУ попереджає про виявлення випадків розсилання фішингових листів нібито від імені антикорупційного бюро.

Такі повідомлення містять шкідливі посилання/вкладення та надходять з адрес, схожих на офіційні адреси НАБУ. Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба НАБУ.

Наголошуємо, що Національне бюро не має жодного стосунку до таких листів. Це спроба вкрасти ваші дані або інфікувати пристрій, — зазначили в НАБУ. — Офіційне електронне листування здійснюємо виключно з домену @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua тощо).

У НАБУ окремо звернули увагу, що власникам поштових скриньок @ukr.net можуть надходити листи з адрес, які повністю копіюють офіційні адреси НАБУ, включно з доменом.

У відомстві рекомендують:

  • не відкривати вкладення/посилання з підозрілих листів;
  • не передавати паролі, коди підтвердження чи особисті дані;
  • завжди перевіряти реальну адресу відправника;
  • у разі сумнівів звертатися до НАБУ за номером: 0 800 213 200.

Джерело: Ракурс


