НАБУ і САП викрили схему з хабарем у 1 млн дол. під час закупівлі дронів для Державної прикордонної служби.

Слідство встановило, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель дронами підрозділами Прикордонної служби за завищеними цінами. Він визначив такі умови проведення закупівель, щоб переможцем тендеру стала підконтрольна його спільнику компанія. Однак до участі у тендері долучилось ще одна компанія, яка запропонувала більш вигідну пропозицію: поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн. Про це Антикорупційне бюро 29 травня повідомило у Telegram.

Підприємець, дізнавшись про це, звернувся до компаній й попросив не знижувати ціни на дрони, бо він вже домовився про перемогу в тендері. Однак фірма відмовила йому в цьому й ще більше знизила ціну.

Через зірваний план фігуранти вирішили отримати вигоду від переможця тендеру та запросили 1 млн дол. хабаря за безпроблемне укладення угоди. Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Співробітнику ДПСУ повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), власнику компанії — ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

