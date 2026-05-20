Для усіх жінок в Україні скасували обмеження на перетин кордону.

Усі українські жінки відсьогодні без винятків можуть перетинати кордон України.

У середу, 20 травня, набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок-держслужбовиць. Виїжджати з України можна всім жінкам без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Зокрема, урядом постановою від 15 травня 2026 року № 623, знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження, — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Нагадаємо, в січні 2023 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким обмежив виїзд за кордон посадовцям і державним службовцям. Стосувалося це і жінок. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.

Із серпня 2025 року Кабмін потроху послаблював заборону для жінок, які працюють на держслужбі.