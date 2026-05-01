Рашисти за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 331 тис. 710 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 1 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 903 танки;

24 тис. 496 бойові броньовані машини;

41 тис. 44 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 757 одиниць РСЗВ;

1 тис. 357 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

352 гелікоптери;

265 тис. 284 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 579 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

93 тис. 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 150 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 76 авіаударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 499 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 304 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 49 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Голубівка, Рудня Сумської області;

Таврійське та Комишуваха Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу вразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт окупантів.