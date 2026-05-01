Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 331 тис. 710 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 1 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 903 танки;
- 24 тис. 496 бойові броньовані машини;
- 41 тис. 44 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 757 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 357 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 352 гелікоптери;
- 265 тис. 284 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 579 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 93 тис. 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 150 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 76 авіаударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 499 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 304 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 49 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Голубівка, Рудня Сумської області;
- Таврійське та Комишуваха Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу вразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт окупантів.