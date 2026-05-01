Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російські загарбники знову намагалися наблизитися до позицій захисників України через газову трубу.

Відповідне відео сьогодні, 1 травня, опубліковане у Telegram-каналі 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

6 російських військових знову намагалися використати газову трубу, щоб наблизитися до наших позицій, — вказано в описі відео.

Ще на підході російських загарбників почали виявляти й знищувати в полі:

першого росіянина ліквідував FPV-дрон;

подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися;

частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема дроном Vampire.

В результаті було повністю зірвано штурм і знищено всю групу рашистів.