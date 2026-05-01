Знищення російських загарбників, скріншот відео
Рашисти здійснили чергову спробу наблизитися до позицій ЗСУ по трубі (ВІДЕО)
Російські загарбники знову намагалися наблизитися до позицій захисників України через газову трубу.
Відповідне відео сьогодні, 1 травня, опубліковане у Telegram-каналі 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
6 російських військових знову намагалися використати газову трубу, щоб наблизитися до наших позицій, — вказано в описі відео.
Ще на підході російських загарбників почали виявляти й знищувати в полі:
- першого росіянина ліквідував FPV-дрон;
- подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися;
- частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема дроном Vampire.
В результаті було повністю зірвано штурм і знищено всю групу рашистів.
До речі. На 1 травня окупанти вчергове оголосили про «захоплення» н. п Корчаківка і «перемелювання» нашої оборони. Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті, — додали у бригаді.