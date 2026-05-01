РФ вдень атакувала Україну 409 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213576-rf-vden-atakuvala-ukrayinu-409-bezpilotnykamy-ppo-zneshkodyla-388-z-nyh.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів відбила Україна вдень 1 травня.

З 8.00 по 15.30 ворог атакував 409 ударними БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Росіяни запустили їх з окупованого Криму та Донецька, а також з російських Шаталово, Курська, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Близько 250 із них були «шахеди». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 388 ворожих БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Ще 16 дронів влучили на шести локаціях, а уламки впали на 11 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні російська армія спрямувала на Тернопіль понад 50 ударних дронів «Шахед». Близько 20 з них вибухнуло. У місті зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Наразі відомо про 10 постраждалих, дехто з них у важкому стані.

У Вінницькій області під час атаки перебувало 74 БпЛА. Внаслідок падіння одного з дронів в області був зруйнований приватний будинок. Постраждала жінка, яку госпіталізували.