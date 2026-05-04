Велика Британія може приєднатися до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213588-velyka-brytaniya-moje-pryiednatysya-do-kredytu-ies-na-90-mlrd-ievro-dlya-ukrayiny-ft.html

Ракурс

Велика Британія може приєднатися до кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро для України.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер 4 травня під час саміту Європейського політичного співтовариства ймовірно заявить про початок переговорів щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що британський уряд прагне не лише приєднатися до допомоги, а й хоче відкрити доступ своїм фірмам до майбутніх контрактів.

Також Лондон на цьому тижні оголосить про введення чергової хвилі санкцій проти російських компаній.

Нагадаємо, 23 січня Євросоюз остаточно схвалив надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Президент Володимир Зеленський заявив, що перший транш із цього пакету може бути доступним вже у травні-червні. Гроші спрямують на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, а також на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури.

Джерело: Financial Times